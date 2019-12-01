Michoacán alcanza cifra récord de 3.3 millones de árboles plantados en la Reserva de la Monarca

Michoacán alcanza cifra récord de 3.3 millones de árboles plantados en la Reserva de la Monarca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:39:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Durante el periodo 2024-2025, se han plantado 3.37 millones de árboles en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, informó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras difundirse una entrevista donde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señala que la tala clandestina ha sido erradicada de la zona núcleo, el secretario comentó que, en los últimos dos años, los trabajos de reforestación han impactado más de 6 mil 094 hectáreas de la biósfera.

El titular de la Secma destacó que, mediante tecnología de drones implementada por primera vez en 2025, se logró la dispersión de 64 mil semillas de pino en dicha zona. Enfatizó que los trabajos de reforestación han sido gracias a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, autoridades municipales, la Fundación Grupo México, WWF, ReforestAcción, Nación Verde, entre otras ONG.

Asimismo, el secretario mencionó que, como parte de las acciones de preservación de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, se han logrado sanear 403.67 hectáreas de bosque, atendiendo un volumen afectado por plagas de 11 mil 263 metros cúbicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la restauración y protección de los ecosistemas que albergan a la Mariposa Monarca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Confirman el escape de 23 reos del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta
ETN suspende servicios en cinco estados por condiciones de seguridad en carreteras
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
En Zamora, Michoacán: Aprehende la GC a 5 hombres y 2 mujeres en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Siguen el lunes las quemas en Michoacán, pero Gabinete de Seguridad nacional descarta bloqueos tras muerte del Mencho
Comentarios