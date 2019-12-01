Michoacán alcanza cifra récord de 3.3 millones de árboles plantados en la Reserva de la Monarca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 18:39:23

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Durante el periodo 2024-2025, se han plantado 3.37 millones de árboles en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, informó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Tras difundirse una entrevista donde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) señala que la tala clandestina ha sido erradicada de la zona núcleo, el secretario comentó que, en los últimos dos años, los trabajos de reforestación han impactado más de 6 mil 094 hectáreas de la biósfera.

El titular de la Secma destacó que, mediante tecnología de drones implementada por primera vez en 2025, se logró la dispersión de 64 mil semillas de pino en dicha zona. Enfatizó que los trabajos de reforestación han sido gracias a la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, autoridades municipales, la Fundación Grupo México, WWF, ReforestAcción, Nación Verde, entre otras ONG.

Asimismo, el secretario mencionó que, como parte de las acciones de preservación de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, se han logrado sanear 403.67 hectáreas de bosque, atendiendo un volumen afectado por plagas de 11 mil 263 metros cúbicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la restauración y protección de los ecosistemas que albergan a la Mariposa Monarca.