Michoacán alberga la 25ª Reunión de Vías Terrestres; Bedolla destaca impulso histórico a la infraestructura

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- En el marco de la inauguración de la 25ª Reunión Nacional de Vías Terrestres, que se lleva a cabo del 15 al 17 de julio en la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó el impulso histórico a la infraestructura pública de la entidad, marcando un hito sin precedentes en los últimos 50 años y lográndolo sin la necesidad de contratar deuda pública.

Durante su intervención ante especialistas, académicos y autoridades del sector, el mandatario estatal enfatizó

“Para Michoacán, este encuentro cobra un significado especial. Nuestro estado vive una profunda transformación de la mano precisamente de más y mejor infraestructura. Estamos demostrando que sí se puede hacer obra pública de calidad con honestidad y sentido social, pero más aún sin endeudar a las michoacanas y a los michoacanos”.

Ramírez Bedolla detalló que, gracias a una administración eficiente de los recursos, actualmente se ejecutan y consolidan obras de gran impacto social y de movilidad urbana, entre las que destacan el segundo anillo periférico de Morelia, una obra vial de 50 kilómetros en la que la administración estatal destina una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos.

Resaltó la puesta en marcha del teleférico de Uruapan y el desarrollo del nuevo teleférico de Morelia, la rehabilitación integral de 2 mil 200 kilómetros de la red carretera estatal durante la presente administración.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, resaltó las acciones conjuntas mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual contempla una inversión global superior a los 42 mil millones de pesos destinada a ampliar y modernizar la conectividad terrestre del estado.

Entre los proyectos estratégicos de este plan federal y estatal sobresalen la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, la creación de la nueva Autopista de la Agroexportación, que conectará a Uruapan con Zamora y la construcción de la autopista libre de peaje Maravatío-Zitácuaro.

Finalmente, Juan José Orozco y Orozco, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), detalló que durante estos tres días de actividades se desarrollarán conferencias magistrales y paneles de discusión. En ellos, especialistas reconocidos de México y el extranjero analizarán los principales desafíos, tecnologías y oportunidades que enfrenta la infraestructura y el transporte en el país.

A esta reunión también asistió el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; el director del Centro SICT Michoacán, Antonio Godoy González Vélez; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez; el secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy García; el director general de la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, Luis Manuel Pimentel Miranda; el director técnico de la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, Juan Manuel Mares Reyes; así como representantes de la industria de la construcción, estudiantes de distintas universidades del interior del país y público en general.