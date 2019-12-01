Michoacán alberga la 25ª Reunión de Vías Terrestres; Bedolla destaca impulso histórico a la infraestructura

Michoacán alberga la 25ª Reunión de Vías Terrestres; Bedolla destaca impulso histórico a la infraestructura
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 21:58:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- En el marco de la inauguración de la 25ª Reunión Nacional de Vías Terrestres, que se lleva a cabo del 15 al 17 de julio en la capital michoacana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó el impulso histórico a la infraestructura pública de la entidad, marcando un hito sin precedentes en los últimos 50 años y lográndolo sin la necesidad de contratar deuda pública.

Durante su intervención ante especialistas, académicos y autoridades del sector, el mandatario estatal enfatizó 
“Para Michoacán, este encuentro cobra un significado especial. Nuestro estado vive una profunda transformación de la mano precisamente de más y mejor infraestructura. Estamos demostrando que sí se puede hacer obra pública de calidad con honestidad y sentido social, pero más aún sin endeudar a las michoacanas y a los michoacanos”.

Ramírez Bedolla detalló que, gracias a una administración eficiente de los recursos, actualmente se ejecutan y consolidan obras de gran impacto social y de movilidad urbana, entre las que destacan el segundo anillo periférico de Morelia, una obra vial de 50 kilómetros en la que la administración estatal destina una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos.

Resaltó la puesta en marcha del teleférico de Uruapan y el desarrollo del nuevo teleférico de Morelia, la  rehabilitación integral de 2 mil 200 kilómetros de la red carretera estatal durante la presente administración.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, resaltó las acciones conjuntas mediante el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual contempla una inversión global superior a los 42 mil millones de pesos destinada a ampliar y modernizar la conectividad terrestre del estado. 

Entre los proyectos estratégicos de este plan federal y estatal sobresalen la ampliación a cuatro carriles de la Autopista Siglo XXI, la creación de la nueva Autopista de la Agroexportación, que conectará a Uruapan con Zamora y la construcción de la autopista libre de peaje Maravatío-Zitácuaro.

Finalmente, Juan José Orozco y Orozco, presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), detalló que durante estos tres días de actividades se desarrollarán conferencias magistrales y paneles de discusión. En ellos, especialistas reconocidos de México y el extranjero analizarán los principales desafíos, tecnologías y oportunidades que enfrenta la infraestructura y el transporte en el país.

A esta reunión también asistió el subsecretario de Infraestructura de la SICT, Juan Carlos Fuentes Orrala; el director del Centro SICT Michoacán, Antonio Godoy González Vélez; el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán, Rogelio Zarazúa Sánchez; el secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy García; el director general de la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, Luis Manuel Pimentel Miranda; el director técnico de la XXV Reunión Nacional de Vías Terrestres, Juan Manuel Mares Reyes; así como representantes de la industria de la construcción, estudiantes de distintas universidades del interior del país y público en general.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tren Interoceánico se descarrila nuevamente en Oaxaca; no hubo víctimas
Oso negro resulta herido tras ser atropellado en la Carretera Nacional de Monterrey
Hallan cadáver con huellas de violencia dentro de camioneta abandonada en Uruapan
Investigan muerte de res por posible ataque de puma en Landa de Matamoros, Querétaro
Más información de la categoria
Michoacán: Alcaldesa de Zacapu defendió actuación de sus policías en emboscada a estatales en Nahuatzen y descalificó a críticos; hoy su director y subdirector de Seguridad están detenidos con posesiones de los agentes muertos
Vecinos bloquean avenida Michoacán tras fallecimiento de menor que fue arrollado por el tren en Morelia; exigen obras para evitar otra tragedia
EEUU eleva al máximo persecución contra cártel que floreció y se fortaleció con el prófugo Silvano Aureoles; líder criminal aseguró haber negociado con el exgobernador
Detienen a mujer de Michoacán y un norteamericano en poder de una bazuca y armas de grueso calibre, en la frontera con EEUU
Comentarios