Michoacán abre sus puertas al mundo: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 31 de octubre de 2026.- Michoacán abre sus puertas al mundo para compartir una de las expresiones culturales más profundas de México: la Noche de Muertos. Con más de 700 actividades en distintas regiones, esta celebración proyecta la riqueza de nuestras tradiciones y la identidad de sus pueblos, compartió Gaby Molina al invitar a vivir esta experiencia que distingue al estado.

Entre las actividades destacan el programa de Noche de Ánimas en Pátzcuaro, el Festival de las Velas en Uruapan, el tradicional Festival de Catrinas en Capula y el Festival de Pan de Muerto y Atoles en Tacámbaro, que reúnen la creatividad artesanal, la gastronomía y las expresiones culturales de sus comunidades. A estas se suman ofrendas, exposiciones y muestras artísticas en diversos municipios. El programa completo puede consultarse en: https://visitmichoacan.com.mx/semana-celebracion-noche-de-muertos/programa

Gaby Molina reconoció la participación de artesanas, artesanos, cocineras tradicionales y comunidades que preservan este patrimonio, así como el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Destacó que esta suma de esfuerzos fortalece el turismo y la economía local, al tiempo que reconoce a los pueblos como protagonistas y guardianes de sus tradiciones.

“La riqueza de Michoacán está en la memoria de su gente, en sus manos, sus sabores y las historias que pasan de generación en generación. La Noche de Muertos nos recuerda que un pueblo que honra sus raíces sabe quién es y tiene mucho que compartir con el mundo. Mantener vivas nuestras tradiciones es cuidar nuestra identidad y asegurar que las próximas generaciones también puedan reconocerse en ellas”, expresó.