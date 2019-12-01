Michoacán, a la vanguardia en internet gratuito: Gladyz Butanda

Hidalgo, Michoacán, a 3 de marzo de 2026.- Michoacán se encuentra a la vanguardia en conectividad digital, destacó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, al presentar en Ciudad Hidalgo el Programa Data, mediante el cual se ofrecerá internet sin costo a más de 250 mil estudiantes.

La funcionaria estatal remarcó que actualmente el 82 por ciento de la población michoacana tiene conexión a internet, pero únicamente el 15.4 por ciento puede conectarse desde sus escuelas, situación por la cual celebró que se dé entrada a la implementación de un programa que contribuye en el enriquecimiento académico de las juventudes y ofrece una herramienta de aprendizaje.

“Con este programa, más de 250 mil jóvenes tendrán acceso gratuito y eficiente a internet desde su celular, sin importar si viven en una comunidad rural o en una zona urbana”, subrayó.

En este sentido, resaltó que este programa fortalece la educación y se suma a los esfuerzos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está realizando para mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Cabe mencionar que el Programa Data está acompañado de una inversión histórica de más de 360 millones de pesos provenientes íntegramente del presupuesto estatal, lo que significa que se destinarán mil 512 pesos anuales por cada alumna y alumno de los bachilleratos, universidades e institutos públicos de la entidad.