Mi futuro político está en manos del gobernador: Felifer Macías

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 21:14:10
Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Tras las declaraciones del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sobre que la decisión de la candidatura a la gubernatura de que esta será definida por el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente municipal de la capital, Felipe Fernando Macías Olvera reiteró que su futuro político está en sus manos.

“Como ustedes los saben el jefe del equipo, nuestro líder de este gran equipo de mujeres y hombres panistas en Querétaro es el gobernador Mauricio Kuri, hoy estamos concentrados en dar resultados, en trabajar que es la chamba que nos han encomendado y pues todo mi respaldo a la postura política del del gobernador y también como yo les he comentado, mi futuro político depende del del gobernador Mauricio Kuri y hoy enfocado en dar resultados a la gente”, dijo.

Reiteró que se encuentra enfocado en dar resultados en su encargo dentro de la administración capitalina, por lo que esperará los tiempos de definición que establezca el PAN en la entidad.

Y es que ante la definición de las candidaturas de cara al proceso electoral del 2027, figuras como el exgobernador Francisco Domínguez Servién han metido presión al mandatario estatal para que sea él quien defina la candidatura del blanquiazul.

