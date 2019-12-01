“Mi alianza es con el pueblo”: Carlos Torres Piña

“Mi alianza es con el pueblo”: Carlos Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 14:55:51
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Puruándiro, Michoacán, 12 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña, aspirante a la coordinación estatal de defensa de la transformación y la soberanía, afirmó que su principal alianza es con el pueblo de Michoacán y con los distintos sectores sociales que todos los días sostienen la vida económica, productiva y comunitaria del estado.

 

Durante una rueda de prensa en Puruándiro, señaló que la política debe construirse desde el territorio, escuchando directamente a campesinos, comerciantes, mujeres, jóvenes, productores, profesionistas y habitantes de las comunidades, y no únicamente mediante acuerdos entre grupos políticos.

 

“Mi alianza es, sobre todo, con el pueblo. Tenemos que acercarnos a todos los sectores sociales, escuchar sus necesidades y construir compromisos con quienes verdaderamente mueven a los municipios”, expresó.

 

El aspirante explicó que el encargo que recibió consiste en recorrer Michoacán para informar, dialogar y fortalecer la organización popular desde las colonias, comunidades y municipios, y mantener una comunicación directa y permanente con la ciudadanía.

 

Subrayó que la transformación no puede sostenerse únicamente desde las instituciones, sino que requiere de un pueblo informado, organizado y dispuesto a defender los avances alcanzados, así como la soberanía nacional frente a quienes pretenden regresar al país a un modelo de privilegios.

 

Finalmente, sostuvo que su recorrido por Michoacán privilegiará el encuentro con la gente, porque las decisiones públicas deben partir de las necesidades reales del territorio y no de los intereses personales o de las negociaciones entre élites.

 

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