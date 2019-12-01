México y EEUU llegan a acuerdo para cumplir con Tratado de Aguas de 1944

México y EEUU llegan a acuerdo para cumplir con Tratado de Aguas de 1944
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 13:49:06
Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- Los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para fortalecer la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

El Gobierno mexicano aseguró por su parte, que ha cumplido con sus compromisos conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua ni la producción agrícola en la región fronteriza.

No obstante, como parte de las más recientes negociaciones, se comprometió a liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para la Unión Americana, con entregas previstas a partir de la semana del 15 de diciembre.

Las autoridades nacionales subrayaron que estas acciones se realizan dentro de los límites operativos y de infraestructura, y sin comprometer el consumo humano.

“México no ha incurrido en violación alguna a las disposiciones del Tratado”, destacó el Gobierno federal.

