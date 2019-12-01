México está de luto y, ante la tragedia, Morena guarda silencio: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 08:59:19

Ciudad de México, 13 de octubre de 2025.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, afirmó que México está de luto, mientras Morena guarda silencio, se esconde, y hasta calla a las familias que han sido afectadas severamente por las inundaciones de los últimos días.

Explicó que Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro necesitan ayuda urgente ante la tragedia, y el gobierno una vez más se muestra incapaz y rebasado.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador y dirigente nacional del PRI señaló que van 139 municipios afectados, con más de 34 mil viviendas dañadas, y hay fallecidos y desaparecidos por este desastre.

“Las familias viven hoy con miedo, incertidumbre y abandono”, reiteró.

Empero, agregó, mientras la emergencia crece, el gobierno de Morena evade su responsabilidad, minimiza la crisis y le da la espalda al pueblo. “La gente no necesita discursos ni propaganda. Necesita un gobierno que esté presente, que actúe y que resuelva”, manifestó.

Desde el PRI, dijo, “exigimos atención inmediata, recursos, presencia institucional y voluntad de servicio. Porque el dolor del pueblo no se ignora, se atiende. Porque gobernar es estar con la gente, como siempre lo hizo el PRI. No esconderse como lo hace Morena”.

Argumentó que el compromiso del PRI con México es inquebrantable, por lo que el partido activó a sus 32 Comités Directivos Estatales, legisladores locales y federales, y a toda su estructura nacional para apoyar en la gestión, brindar todo el respaldo a la población, en la recolección de víveres y dar auxilio donde más se necesita.

Precisó que en Veracruz lo que está pasando es una vergüenza.

“Es indignante ver cómo Morena se burla del sufrimiento del pueblo, cómo desprecian a las familias damnificadas con una frialdad y una soberbia que lastiman”, expresó.

Aseguró que ante la tragedia, “Morena se esconde. Les pesa recorrer el estado porque saben que el pueblo está hasta la madre de su ineptitud. Veracruz clama por ayuda y el gobierno ni los ve, ni los escucha. ¡Hasta se atreven a callarlos!”.

Destacó que “mientras Morena huye, el PRI da la cara”, y “mientras ellos improvisan, nosotros damos resultados. Mientras ellos se burlan del dolor del pueblo, nosotros estamos del lado del pueblo”.

Recordó que son los gobiernos del PRI era distinto. Por ejemplo, mencionó, “ahí está el Presidente Enrique Peña Nieto, que ante cada desastre natural daba la cara, recorría las zonas afectadas, escuchaba y resolvía”. También, afirmó, siempre lo hizo así gran Gobernador Fidel Herrera.

“Con el PRI no hay excusas, hay resultados. Eso es tener vocación de servicio. ¡Eso es gobernar!”, sostuvo. Citó que Morena presume estar “a ras de suelo”, pero no se atreven ni a mirar al pueblo a los ojos, porque tienen miedo. “Saben que el pueblo ya no les cree nada”, puntualizó.

Subrayó que la gente sabe perfectamente que, en las buenas y en las malas, el PRI siempre ha estado ahí, dando la cara cuando más se necesita, que no se esconde, que resuelve, porque además gobierna con carácter y con compromiso.

“Cuando México enfrenta una tragedia, el PRI no se queda de brazos cruzados: actúa, acompaña y da resultados. ¡México cuenta con el PRI, hoy y siempre!”, sostuvo el Presidente Alejandro Moreno.

