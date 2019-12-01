Mercadita Las Solidarias se consolida como un espacio para la libertad económica de las mujeres

Mercadita Las Solidarias se consolida como un espacio para la libertad económica de las mujeres
30 de Noviembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, encabezó la apertura de la Mercadita Las Solidarias, la más grande de Michoacán, un espacio que combina emprendimiento, cultura y solidaridad para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

“La activación económica de las michoacanas es fundamental para nuestras vidas y para romper el ciclo de la violencia. Hoy nos apropiamos del espacio público para fortalecer la economía”, señaló la secretaria. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) más de 150 emprendedoras, ofrecieron productos únicos. Destacó que esta mercadita es un punto de encuentro seguro y comunitario.

En esta jornada con ambiente familiar, michoacanas y michoacanos recorrieron stands de artesanías, ropa, accesorios, cosmética natural, productos ecológicos, repostería y artículos hechos a mano. Cada emprendimiento representa una historia de esfuerzo, talento y autonomía económica construida desde las mujeres de Michoacán.

El programa artístico incluyó música en vivo, danza y stand up, con la participación de Grace Jordá, Daysi Hernández, Lee Valdéz, Perla Prado, el grupo de danza FourSyz y la standupera Eri Torreblanca. La propuesta cultural busca que Las Solidarias sea una experiencia completa donde comprar, convivir y disfrutar se unan en un solo espacio.

Niñas y niños también contaron con un espacio para realizar actividades recreativas, con cuentacuentos y dinámicas de prevención. Personal de salud realizó pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis, para ampliar el acceso a servicios esenciales para todas las personas que asisten.

Al arranque del evento asistió la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda; la titular del DIF estatal, Sofía Bautista; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio; la directora del Ceconexpo, Liliana Gil García; la diputada local, Nalleli Pedraza y la directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cazares Arreola. Estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno de Michoacán con las mujeres para fortalecer su economía y que vivan una vida libre de violencias.

