Mercadita Las Solidarias se consolida como un espacio para la libertad económica de las mujeres

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, encabezó la apertura de la Mercadita Las Solidarias, la más grande de Michoacán, un espacio que combina emprendimiento, cultura y solidaridad para fortalecer la autonomía económica de las mujeres.

“La activación económica de las michoacanas es fundamental para nuestras vidas y para romper el ciclo de la violencia. Hoy nos apropiamos del espacio público para fortalecer la economía”, señaló la secretaria. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) más de 150 emprendedoras, ofrecieron productos únicos. Destacó que esta mercadita es un punto de encuentro seguro y comunitario.

En esta jornada con ambiente familiar, michoacanas y michoacanos recorrieron stands de artesanías, ropa, accesorios, cosmética natural, productos ecológicos, repostería y artículos hechos a mano. Cada emprendimiento representa una historia de esfuerzo, talento y autonomía económica construida desde las mujeres de Michoacán.

El programa artístico incluyó música en vivo, danza y stand up, con la participación de Grace Jordá, Daysi Hernández, Lee Valdéz, Perla Prado, el grupo de danza FourSyz y la standupera Eri Torreblanca. La propuesta cultural busca que Las Solidarias sea una experiencia completa donde comprar, convivir y disfrutar se unan en un solo espacio.

Niñas y niños también contaron con un espacio para realizar actividades recreativas, con cuentacuentos y dinámicas de prevención. Personal de salud realizó pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis, para ampliar el acceso a servicios esenciales para todas las personas que asisten.

Al arranque del evento asistió la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda; la titular del DIF estatal, Sofía Bautista; la coordinadora de Comunicación, Záyin Villavicencio; la directora del Ceconexpo, Liliana Gil García; la diputada local, Nalleli Pedraza y la directora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cazares Arreola. Estas acciones refuerzan el compromiso del gobierno de Michoacán con las mujeres para fortalecer su economía y que vivan una vida libre de violencias.