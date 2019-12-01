Menos horas de trabajo, más bienestar: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 12:26:47

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- Tras la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma laboral que reduce la jornada laboral, el diputado Juan Carlos Barragán, aseguró que esto permitirá mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores sin afectar la productividad ni al sector empresarial.

Explicó que esta reforma busca que las personas tengan más tiempo para su familia, descanso, salud y desarrollo personal, sin afectar sus derechos laborales ni sus ingresos. Señaló que se trata de un paso importante para construir condiciones de trabajo más justas y humanas.

El legislador subrayó que la reducción de la jornada laboral se implementará de manera gradual y ordenada, garantizando certeza tanto para empleadores como para trabajadores, evitando impactos negativos en la economía local.

Asimismo, respondió a quienes han señalado que la medida no garantiza más días de descanso, pues dijo, una semana tiene 7 días, es decir, 168 horas totales. La reforma propone una jornada laboral de 40 horas semanales, lo que deja 128 horas disponibles para descanso, convivencia familiar y vida personal.

“No se trata de trabajar menos días, sino de distribuir mejor el tiempo para vivir con mayor equilibrio y bienestar”, puntualizó.

Finalmente, el diputado señaló que Michoacán avanza hacia un modelo laboral más humano, competitivo y acorde a las nuevas realidades sociales y productivas del país.