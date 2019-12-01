Menos de dos años llevará la construcción del Hospital de Villas del Pedregal, adelanta Bedolla

Morelia, Michoacán, a 16 de enero del 2026.- Menos de dos años podría durar la construcción del Hospital de Especialidades de Villas del Pedregal, adelantó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en el marco de la instalación del Comité Ciudadano para la construcción de dicho centro hospitalario.

El mandatario estatal declaró en entrevista con medios de comunicación que la construcción podría durar aproximadamente 18 meses, según lo informado por Zoé Robledo, director general del IMSS del gobierno de México; la obra tendrá un costo de cuatro mil millones de pesos del Fondo Soberano del IMSS.

Subrayó que hay un buen apoyo de la población del oriente de la ciudad de Morelia para la construcción de este hospital, pues se recaudaron más de 42 mil firmas para solicitar al gobierno federal que se lograra dicha obra en beneficio para los habitantes de la zona, por lo que aseguró que los habitantes de Villas del Pedregal darán todas las facilidades para su construcción, lo que permitirá agilizar el proceso.

Ramírez Bedolla dejó claro que hay una buena coordinación con el ayuntamiento de Morelia, de manera que se tiene resuelto todo lo necesario para que la obra concluya. “Es una obra muy grande, aquí es un hospital de Alta Especialidad, es más grande que el IMSS de Charo”, finalizó.