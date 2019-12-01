Memoria Electoral IEM: Solo 6 municipios superan el 70% de participación;  Aguililla y Buenavista los que menos votan

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 15:30:44

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- En Michoacán, durante el pasado proceso electoral, los dos municipios que menos participación tuvieron en las urnas fueron Buenavista y Aguililla, revelan datos contenidos en la Memoria Electoral y Sistema de Estadística Proceso Electoral 2023-2024, documento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

La consejera del IEM, Carol Berenice Arellano Rangel, detalló que en el caso de Aguililla acudieron a ejercer su voto el 37.83% de los ciudadanos, seguido de Buenavista con el 39.13%.

Comentó que de la totalidad de municipios michoacanos, solo seis cuentan con una participación superior al 70%.

"Erogarícuaro, que tiene un 78.84% de participación ciudadana, seguido de Charapa con un 74.96%, Nahuatzen con un 73.87%, Tingambato con 71.45%, Nuevo Parangaricutiro con 70.99% y Gabriel Zamora con 70.34%. Estos son los seis municipios que tienen mayor participación en nuestro estado", informó.

Durante la presentación de la Memoria Electoral, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán, destacó que dicha herramienta integra elementos sobre el contexto electoral y ayuda a fortalecer la transparencia de los procesos electivos, siendo un documento de consulta para la ciudadanía en general.