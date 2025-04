Memo Valencia demanda castigo contra autoridades omisas de la delincuencia organizada 

Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2025.- Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), demandó aplicar castigos contra autoridades que sean omisas en casos como el de Huajúmbaro, tenencia de Ciudad Hidalgo, donde se observa a presuntos integrantes del crimen organizado convivir con ciudadanos durante la celebración del Sábado Santo.

"Obviamente no pueden hacer como que las cosas no pasan, como que nada está pasando y

tiene que haber responsables y ya se tienen que tomar acciones en contra de autoridades omisas, por no denunciar este tipo de acciones", expresó el también diputado local del tricolor.

Denunció que por algunas carreteras de la zona de Zinapécuaro y Ciudad Hidalgo, se reporta un alto número de asaltos, una de las rutas dijo es la rúa de Huajúmbaro.

"Es una zona de disputa entre los grupos, uno que es el grupo X que esta ahí en Zinapécuaro y otro que son de Jalisco que es este que vimos a los videos de Huajúmbaro y que han robado cualquier cantidad de camionetas a personas que pasan por ahí... Tú vas por una carretera de esas, esa de Huajúmbaro, que conduce a Queréndaro, Huajúmbaro, Ciudad Hidalgo, San José de la Cumbre, son dos carreteras, están solas en la tarde ya cuando se mete el sol, porque bueno la gente ya tiene miedo de salir porque estos tipos andan como Pedro por su casa y nadie les hace nada", agregó en entrevista Valencia Reyes.

Durante la rueda de prensa de este lunes, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reconoció que los vídeos difundidos en redes sociales sobre Huajúmbaro corresponden a este fin de semana, hechos que comentó ya son investigados.

Por su parte, Jeovana Alcántar, presidenta municipal de Hidalgo, apuntó se comunicó con el jefe de tenencia y pobladores y todos dijeron desconocer el incidente.

Agregó que haría un recorrido por la zona en cuestión para verificar los hechos ocurridos durante el sábado Santo.