Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 14:51:42

Morelia, Michoacán, a 17 de noviembre de 2026.— El dirigente estatal del PRI, Memo Valencia Reyes, negó haber recibido “línea” sobre cómo votar y afirmó que todavía no ha decidido su postura para la designación del próximo titular de la Fiscalía General del Estado.

Al ser cuestionado sobre el registro de José Antonio Cruz, actual secretario de Seguridad Pública, a la convocatoria para elegir al fiscal, el diputado priista dijo que lo conoce poco y que, hasta ahora, tiene una impresión favorable. Sin embargo, consideró que debe tomarse en cuenta que no es michoacano.

“Es un perfil técnico, sí lo es. Yo lo he venido diciendo: es lo que se ocupa, un perfil técnico, pero no es michoacano y a mí eso es lo que también me preocupa”, declaró.

El priista planteó que, antes de definir su postura, buscará conocer las propuestas y el compromiso de los aspirantes con la entidad. “Hay que revisar bien el perfil y el compromiso. ¿Qué compromiso puede tener el señor con los michoacanos?”, cuestionó.

Valencia Reyes agregó que algunos aspirantes lo han buscado para platicar y comentó que está abierto a escucharlos.