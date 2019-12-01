Mejores condiciones para familiares, personas cuidadoras y acompañantes de pacientes hospitalizados en instituciones públicas en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de octubre del 2026.- Con la finalidad de que haya condiciones y lugares adecuados en las instituciones públicas de salud, para familiares, personas cuidadoras y acompañantes de pacientes hospitalizados, el Pleno del Congreso del Estado, adicionó el artículo 16 Bis a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo.

De esta forma, el artículo 16 bis señala a la letra que “Las instituciones públicas integrantes del Sistema Estatal de Salud, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán acciones de orientación, apoyo y asistencia, así como la habilitación y adecuación progresiva de espacios dignos de espera para familiares, personas cuidadoras y acompañantes de pacientes hospitalizados”.

Con esta adición se busca fortalecer la atención humanizada dentro de las instituciones públicas que integran el Sistema Estatal de Salud, mediante la promoción de condiciones adecuadas de espera para familiares, personas cuidadoras y acompañantes de pacientes hospitalizados.

El dictamen presentado y aprobado, establece que “durante los procesos de hospitalización, estas personas cumplen una función relevante de acompañamiento, apoyo emocional y comunicación; sin embargo, con frecuencia deben permanecer durante periodos prolongados en espacios exteriores o improvisados, sin condiciones suficientes de descanso, higiene, seguridad y resguardo. Esta situación afecta especialmente a quienes se trasladan desde comunidades rurales o municipios distintos a aquel donde se encuentra la unidad médica, pues enfrentan mayores dificultades económicas, de movilidad y alojamiento”.

En este sentido, la propuesta incorpora en la Ley de Salud del Estado una base normativa para que las instituciones públicas, dentro de sus respectivas competencias, promuevan acciones de orientación, apoyo y asistencia, así como la habilitación y adecuación progresiva de espacios dignos de espera.

La reforma considera las distintas condiciones de infraestructura de las unidades médicas, por lo que su implementación será gradual y estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y capacidad operativa de cada institución.

Con ello, se busca avanzar de manera responsable y viable hacia servicios de salud más accesibles, sensibles y respetuosos de la dignidad de quienes acompañan a una persona hospitalizada.