Media hermana de Cuauhtémoc Blanco denuncia amenazas y responsabiliza al diputado de cualquier agresión

Cuernavaca, Morelos 9 de marzo de 2026.- Nidia Fabiola Blanco, media hermana del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, lanzó una advertencia pública tras denunciar que ha recibido amenazas luego de acusarlo por presunto abuso sexual.

A través de sus declaraciones, Nidia responsabilizó directamente al legislador y a su hermano Ulises Bravo de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o su familia. Asimismo, cuestionó la falta de avances en las investigaciones relacionadas con su denuncia y señaló la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades.

La denunciante también aseguró que las autoridades la han dejado en una situación de vulnerabilidad, ya que le fue retirada la vigilancia policial que inicialmente se le había asignado. Según afirmó, esta decisión la deja expuesta a posibles represalias tras hacer públicas sus acusaciones.

En otro señalamiento, la media hermana del exgobernador de Morelos acusó a las Fiscalías de Morelos y de la Ciudad de México de presuntamente obstaculizar el avance de las investigaciones contra el exfutbolista. Según afirmó, las actuaciones de ambas dependencias habrían detenido los procesos legales en su contra, lo que, a su juicio, estaría beneficiando al actual legislador.