Me preocupa más que México quede fuera en primera ronda del mundial que reelegirme: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 13:08:47

Querétaro, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Más que una reelección al cargo a Felifer Macías Olver le preocupa más que la Selección de México quede fuera en la primera ronda.

“Hoy estamos más cerca del Mundial que de las elecciones. Me preocupa más que México quede fuera en la primera ronda que otros asuntos”.

Esto, luego de que el gobernador refirió que el alcalde capitalino podría ser un buen candidato a la gubernatura del estado para las elecciones de 2027.

Sin embargo, consideró que su prioridad es concentrarse en dar resultados a la ciudadanía y fortalecer la administración pública de Querétaro.

Aseguró que su principal compromiso es ofrecer resultados a la ciudadanía y consolidar un gobierno cercano y eficiente, más allá de encuestas, rumores o especulaciones sobre su futuro político.

Reconoció las consideraciones que el gobernador Mauricio Kuri ha hecho sobre su posible candidatura a la gubernatura, pero subrayó que su carta de presentación es el trabajo diario en la administración municipal.

“Mi obligación es trabajar en hacer el mejor gobierno en la historia de Querétaro. No me distraen encuestas, columnas, temas de campaña ni rumores. Lo único que me concentra es gobernar bien”.

Destacó que la confianza otorgada por los ciudadanos en la pasada elección lo compromete a construir un gobierno de resultados y cumplir con los compromisos adquiridos.

Asimismo, reiteró que su futuro político dependerá de las decisiones del gobernador y de la valoración ciudadana sobre su desempeño.

“La mejor carta de presentación de un político es hacer bien el trabajo que se le ha encomendado. Hoy mi obligación es gobernar bien, y esa es mi carta para cualquier escenario de liderazgo”.