MC seguirá luchando por los derechos de las y los ciudadanos desde el Congreso: Grecia Aguilar 

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Uno de los retos para el segundo año legislativo, es colocar en el centro de las decisiones públicas las necesidades de las y los ciudadanos, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, tras reiterar su compromiso de trabajar desde lo legislativo para garantizar más y mejores derechos a las y los michoacanos desde la norma.

A casi un año de asumir la responsabilidad como legisladora local afirmó que la bancada naranja está cumpliendo con la población al presentar iniciativas y propuestas que responden a las necesidades reales de Michoacán, consolidando así un trabajo parlamentario cercano, firme y con visión de futuro.

La legisladora destacó que han impulsado diversas iniciativas que buscan atender de manera integral a la ciudadanía, con un enfoque en la defensa de los derechos humanos, el acceso a la justicia y la construcción de un Michoacán más equitativo e inclusivo.

Grecia Aguilar subrayó que la labor legislativa de la Fuerza Naranja se ha centrado en propuestas que fortalecen la transparencia, la igualdad de género, la protección de grupos vulnerables y la participación ciudadana, convencidos de que el Congreso debe ser un espacio que dé respuestas claras a la sociedad.

“Desde Movimiento Ciudadano seguiremos defendiendo las causas que le importan a la ciudadanía, proponiendo reformas y acciones que garanticen un mejor presente y futuro para nuestro estado. El compromiso es claro, hacer de Michoacán un lugar donde se respeten los derechos de todas y todos”, puntualizó.

La diputada recalcó que continuarán presentando propuestas que incidan de manera positiva en la vida pública, siempre priorizando el bienestar colectivo por encima de intereses particulares o de partido.