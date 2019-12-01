MC propone creación de una policía migratoria en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 11:49:02

Ciudad de México, a 25 de octubre 2025.- El Grupo Parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma para crear en el país un cuerpo de policía migratoria que sería una instancia civil y con formación en derechos humanos y migratorios.

De igual forma, la nueva corporación sustituiría las labores que en esa materia realizan más de 40 mil elementos de la Guardia Nacional.

Dicha propuesta fue presentada por la legisladora federal, Amalia García.

Cabe señalar que la iniciativa que incluye la idea de que dicha policía forme parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya fue turnada a comisiones para su análisis.

En el texto legislativo se argumenta que dicha policía sustituiría el despliegue sostenido de elementos de la Guardia Nacional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para contener y disuadir el flujo migratorio en ambas fronteras mexicanas

“La experiencia reciente confirma los riesgos de este rumbo. Existen hechos documentados de uso excesivo de la fuerza y de pérdidas de vidas humanas atribuibles a la actuación de elementos de la Guardia Nacional —que, aun en su carácter civil, carecían de formación necesaria para proteger a los migrantes y priorizar los derechos humanos— actuaron contra personas en movimiento, incluidos niños”, dijo la senadora emecista.