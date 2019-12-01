MC pide a la Federación "tratamiento especial para Michoacán y fortalecimiento policial"

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", y la consecuente ola de violencia que afectó a Jalisco y estados aledaños como Michoacán y Colima, Víctor Manríquez González, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), hizo un llamado a no bajar la guardia, advirtiendo sobre el riesgo de un brote de violencia similar al ocurrido en Sinaloa.

Indicó que Michoacán, por su cercanía y origen del grupo criminal, requiere un enfoque diferenciado de seguridad "va a ser muy importante que se tenga este Plan Nacional de Seguridad o Plan Nacional de Fortalecimiento de las Policías Municipales... porque si no estamos en riesgos de brotes de violencia ."

El coordinador de MC puso el foco en el debilitamiento de las corporaciones policiales locales.

"Hoy lamentablemente en las diferentes regiones de Michoacán... no existe la fuerza pública necesaria para atender o contrarrestar la fuerza que tiene la delincuencia organizada", apuntó.

Manríquez detalló que la falta de recursos y la desaparición de programas federales de seguridad han dejado a las policías municipales y estatales en una situación precaria. Señaló que "más del 95% de las policías, si no es que el 100% en Michoacán, no cuentan con el número de efectivos para atender este tema."

Agregó que, luego del evento nacional que se desarrolló durante el fin de semana en la capital michoacana, algunos representantes del partido naranja tuvieron que mantenerse por un día más en Morelia debido a los bloqueos carreteros, pero sin registrar mayores incidencias entre su militancia.