Presunto responsable de abuso sexual y violación cometido en agravio de su sobrina en Apatzingán, Michoacán, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 16:57:35
Apatzingán, Michoacán, a 24 de febrero de 2026.- El Juez de Control, que conoció de la causa, determinó vinculación a procesó contra Alfredo “N”, por su posible relación en los delitos de abuso sexual y violación, cometidos en agravio de su sobrina durante un lapso de 14 años. 

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, en el 2011, cuando la víctima tenía 9 años de edad, Alfredo “N” la agredió sexualmente, conducta que se prolongó hasta el 15 de abril del 2025, bajo la amenaza de abusar de su hermana menor o sus primas, si contaba lo acontecido.

Derivado de lo anterior, fue presentada una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Región de Apatzingán, que integró la Carpeta de Investigación y dio inicio con las diligencias  correspondientes que llevaron a la detención de Alfredo “N”, con base una orden de aprehensión.

En audiencia, un Juez de Control resolvió su vinculación a proceso al existir elementos concluyentes de su posible participación, fijó prisión preventiva oficiosa  y estableció un plazo de  tres meses para el cierre de  la investigación complementaria.

