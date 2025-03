MC a favor de reforma constitucional en materia de no reelección y no nepotismo electoral: Grecia Aguilar

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo del 2025.- Si bien el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI respalda la reforma constitucional en materia de no reelección y no nepotismo electoral, es necesario que se resuelva el tema de los compadrazgos, de los padrinazgos políticos y se requiere una norma más profunda que resuelva los problemas de fondo, subrayó la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado.

En la Máxima Tribuna del Estado, la diputada naranja dejó claro que el voto de la bancada es a favor del dictamen y de la democracia, y que desde MC continuarán luchando, por elecciones transparentes, en las que no intervengan otros grupos de poder, y sean transparentes, fiscalizables y en las que se respeten a las mujeres.

Grecia Aguilar advirtió que la reforma no resuelve de fondo el gran problema que se tiene en la administración pública, ya que el hecho de que sea hasta el 2030 cuando entre en vigor, las mujeres corren el riesgo de quedar fuera de varios espacios políticos. No por un tema paritario, sino porque el eliminar la reelección de manera inmediata, no resuelve los pactos que se toman.

"Hoy estamos en una peor incertidumbre de que por intereses inmediatos y de coaliciones, este tipo de modificaciones no están sustentadas en mejorar nuestra democracia, sino en querer asegurar un futuro electoral".

Consideró que buscar el equilibrio del poder, debería conllevar a una reforma electoral, a que los partidos tuvieran una verdadera equidad en la competencia y que sean dialogadas, consensuadas con todas las fuerzas políticas, no procedentes desde una mayoría.

"Deberíamos debatir de fondo temas como la sobrerepresentación, de la cual hoy vemos las consecuencias de que el poder se concentre no solamente en dos cámaras, sino en un presidencialismo exacerbado".

Asimismo, dijo que también se debería debatir cuando se utilizan recursos públicos para fines partidistas, para marchas, para mítines, para concentraciones masivas, en donde se ven obligados a realizar aportaciones con el dinero de todas y todos, para promover a gobernantes.