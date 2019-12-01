Mauricio Prieto deja el PRD tras casi tres décadas de militancia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 14:50:22

Morelia, Michoacán, 24 de marzo del 2026.- El exdiputado Mauricio Prieto Gómez formalizará su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán, para poner fin a una militancia de casi 30 años dentro del partido.

La decisión fue comunicada mediante un documento dirigido al dirigente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova, en el que Prieto informa que da por concluida su etapa dentro del instituto político.

En la carta, el político del Revolucionario Democrático reconoció que se trata de una decisión difícil, pero afirmó que su ciclo dentro del partido ha llegado a su fin tras un proceso de reflexión personal.

El exlegislador recordó que el PRD fue para él una “escuela de vida, de lucha y de principios”, espacio desde el cual participó como dirigente municipal, diputado local y federal, además de contender en distintos procesos electorales.

Finalmente, señaló que aunque deja formalmente al partido, continuará guiándose por principios como la justicia social, la dignidad y el compromiso con la ciudadanía, al tiempo que expresó su agradecimiento y buenos deseos para el futuro del PRD en la entidad.

Con renuncia irrevocable en mano, entregada al comité que encabeza Octavio Ocampo Córdova, se cierra un ciclo lleno de poder, cargos y reflectores bajo el sol azteca.