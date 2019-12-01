Mauricio Kuri respalda transparentar consumo de agua y energía de centros de datos en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de noviembre de 2026.- Ante el auge de la industria de centros de datos y la infraestructura tecnológica en la entidad, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció la necesidad de transparentar el manejo y consumo de recursos clave como la energía eléctrica y el agua, asegurando que su administración está totalmente de acuerdo con someter estos procesos al escrutinio público.

Destacó que el crecimiento de estos complejos tecnológicos representa un "boom" internacional para Querétaro, posicionándolo como un referente de innovación.

Sin embargo, aclaró que las exigencias técnicas hacia estas empresas priorizan el uso mínimo de agua, enfocando su aprovechamiento principalmente en consumo humano básico o en sistemas cerrados de enfriamiento que eviten un impacto negativo en la disponibilidad del recurso hídrico.

Kuri González resaltó el impacto económico positivo de las inversiones tecnológicas e industriales en el estado, señalando el caso de firmas globales como Schneider Electric, cuyas expansiones y proyectos en la región fortalecen la generación de miles de empleos formales bien remunerados y consolidan al talento local especializado.

Respecto al a la planeación del erario para el próximo periodo, el mandatario estatal indicó que la propuesta de presupuesto continúa en fase de análisis técnico en coordinación con las dependencias y los municipios, por lo que prefirió no adelantar fechas definitivas de entrega, sin embargo, adelantó los ejes rectores que regirán la inversión pública.

"A mí me gustaría mucho seguirle apostando a la seguridad, a la educación, y a la parte de obra social [...] El drenaje en el estado tiene muchos años y tiene muchos puntos que tenemos que arreglar. Es parte de lo que a mí me ocupa".

Refirió que se trabaja de la mano con las administraciones municipales para potencializar recursos destinados a obras de mitigación de riesgos e infraestructura hidráulica, como las intervenciones en materia pluvial realizadas previamente en zonas vulnerables y colonias como Cerrito de los Baños, buscando reducir afectaciones por inundaciones y mejorar los servicios básicos.