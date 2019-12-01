Mauricio Kuri lidera aprobación de gobernadores en México; Michoacán ocupa el lugar 26

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 16:19:06

Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, encabeza el Ranking de Aprobación de los Ejecutivos Locales correspondiente a febrero de 2026, elaborado por la plataforma México Elige.

De acuerdo con el estudio, Kuri registra una aprobación de 68.8%, colocándose en el primer lugar a nivel nacional. En la segunda posición aparece el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, con 68.6%, mientras que el tercer puesto lo ocupa la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, con 68.0%.

En el cuarto lugar se encuentra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, con 63.5%, seguido por el mandatario de Durango, Esteban Villegas Villarreal, quien alcanza 61.9% de aprobación.

Por otro lado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aparece en la posición 26 del ranking nacional, con una aprobación de 39.6%, tras registrar una disminución de 2.7 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

Entre los mandatarios con menor aprobación se encuentran Alejandro Armenta Mier, de Puebla, con 37.5%; Margarita González Saravia, de Morelos, con 34.4%; Clara Brugada Molina, de la Ciudad de México, con 32.7%; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, con 32.5%; Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, con 32.3%; y David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, con 23.5%, quien aparece en el último lugar del ranking.

El ranking mide la percepción ciudadana sobre el desempeño de los gobernadores en las 32 entidades del país y ordena a los mandatarios de mayor a menor aprobación.