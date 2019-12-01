Individuo resulta herido tras ataque en Morelia

Morelia, Michoacán 28 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a in hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Presa de Los Reyes de esta ciudad.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.
Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de unos 29 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas situación por la que fue trasladado a un hospital para su atención médica.
Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades de la FGE.