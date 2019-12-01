Individuo resulta herido tras ataque en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:38:18

Morelia, Michoacán 28 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a in hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Presa de Los Reyes de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de unos 29 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas situación por la que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades de la FGE.