Individuo resulta herido tras ataque en Morelia

Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 17:38:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán 28 de febrero de 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a in hospital, resultó un individuo el cual fue atacado a balazos en calles de la colonia Presa de Los Reyes de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido asentamiento habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de unos 29 años el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego en ambas piernas situación por la que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades de la FGE.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Individuo resulta herido tras ataque en Morelia
Crea la SSP Michoacán nueva unidad de combate a la extorsión en todas sus modalidades
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro
Más información de la categoria
Ni Michoacán, ni Jalisco: Cuerpo del Mencho se encuentra en funeraria de CDMX tras salir de la FGR, pese a rumores y operativos dentro del país 
Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia
Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero
Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”
Comentarios