Al menos 51 niñas pierden la vida en ataque israelí contra escuela en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 11:50:21

Hormozgan, Irán, a 28 de febrero 2026.- Al menos 51 niñas perdieron la vida en un bombardeo atribuido al Ejército israelí en una escuela de la provincia iraní de Hormozgan, cerca del estrecho de Ormuz, informó un responsable provincial citado por medios estatales.

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela primaria de niñas en el condado de Minab, 51 alumnas murieron hasta ahora y 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

Cabe mencionar que en un primer balance sobre la ofensiva del Estado judío en el país asiático se decía que había 24 víctimas mortales, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.

Cabe recordar que, alrededor de las 8:15 horas tiempo local, Jerusalén y Washington lanzaron una operación militar masiva sobre Teherán, con la cual, según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscan evitar que Irán, se haga de armas nucleares y al mismo tiempo, quieren derrocar al régimen de los ayatolás.