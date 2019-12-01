Plan Michoacán: La sangría en Uruapan deja 25 homicidios en febrero

Uruapan, Mich., a 28 de febrero de 2026.- Uruapan, uno de los municipios más violentos del país, vivió el pasado jueves una racha de violencia homicida que dejó al menos a seis personas sin vida, pero también sería el municipio con mayor número de asesinatos en febrero: 25.

El pasado jueves fue especialmente violento para la Perla del Cupatitzio, cuando se registraron ataques armados en contra de negocios, de domicilios particulares y por supuesto de personas que quedaron sin vida o heridas.

Por la tarde del jueves, dos hombres fueron ejecutados a balazos por delincuentes que irrumpieron en un inmueble donde se encontraban, en la colonia La Quinta, al poniente de la ciudad; los homicidas dejaron un narcomensaje a sus víctimas que no fueron identificadas.

Ese mismo día por la noche, una pareja fue baleada y asesinada cuando viajaba a bordo de una motocicleta, en la colonia Casa del Niño, al poniente de Uruapan. Un niño que resultó gravemente herido durante el ataque; las víctimas mortales respondían a los nombres de Iris Magali B., de 22 años de edad y su pareja sentimental Yunuen N., de 23, mientras que el sobreviviente fue Tadeo, de 4 años de edad, hijo Yunuen.

También el jueves antes de la medianoche, sujetos armados asesinaron a un automovilista tras atacarlo a balazos en la colonia Ramón Farías, ubicada en la cabecera municipal de Uruapan, sobre la calle Michoacán; la víctima, cuya identidad es desconocida, conducía un vehículo Audi color blanco, con placas PNA614B. En el sitio del atentado, los forenses hallaron al menos 10 casquillos percutidos de grueso calibre.

Asimismo, mientras recibía atención médica en un hospital de Uruapan, Manuel B., de 32 años de edad, perdió la vida luego de que fuera atacado a balazos por fuera del bar Patria Mia, ubicado sobre la avenida Latinoamericana, en la colonia La Magdalena; era guardia de seguridad en ese negocio.

Los otros casos

Como se ha venido informando, pocos días, literal, duró el gusto a los habitantes del municipio de Uruapan de vivir sin la zozobra provocada por el crimen organizado; todo indica que el arribo de cientos de soldados, marinos, guardias nacionales, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, fue solo mediático y el discurso de “Uruapan no está solo”, fue eso, discurso, porque los ataques a comercios, balaceras, extorsiones y homicidios, no han cesado.

Adicional al jueves violento del 26 de febrero, a continuación se da cuenta de los demás asesinatos que se han cometido en Uruapan en lo que va de febrero.

Así, el 5 de febrero un hombre fue ejecutado a balazos la colonia San Isidro, al oriente de la ciudad, sobre la calle Mineros, esquina con Isla, a unos metros del Camino Viejo a Tejerías.

El 6, otro hombre falleció en un hospital donde era atendido, luego de ser baleado en la colonia Popular Campestre, en las faldas del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad, en la calle Díaz Ordaz.

El 7 de febrero sujetos desconocidos ingresaron violentamente a un domicilio y asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Villa Victoria, al oriente de la ciudad, en la calle Durango.

Ese mismo día también fue baleado y muerto dentro de su propia casa en la colonia Popular La Laguna, Arturo G. R., de 28 años de edad, con domicilio en Lago de Tequesquitengo número 21.

El 8 de febrero, mientras recibía atención médica en el Hospital Regional de Uruapan, falleció un sujeto atacado a tiros en la colonia El Planetario, al oriente de la ciudad; fue reconocido como Scott A., de 43 años de edad.

El 8 de febrero, fue localizado el cadáver de una persona en una barranca cercana a la carretera Uruapan - El Sabino, al oriente de la ciudad de Uruapan, a la altura de la desviación a la comunidad de Mata de Plátano; presentaba impactos de bala.

El 9 de febrero falleció la segunda víctima del ataque armado perpetrado en la colonia El Planetario, cerca del Hospital Regional, al oriente de la ciudad de Uruapan; el ahora occiso respondía al nombre de Isidro A., de 45 años de edad, vecino de la colonia El Puerto ubicada sobre la carretera Uruapan - El Sabino.

Ese mismo 9 de febrero, en la colonia Valle Dorado, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado a balazos, el cual estaba atado de manos y pies y a quien sus ejecutores le dejaron un narco - mensaje escrito en una cartulina; respondía al nombre de Pedro Alejandro C., de 36 años de edad, quien tenía su domicilio cerca del Hospital Regional. Personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones que horas después derivaron en la captura de dos presuntos involucrados en el homicidio: Pedro Alonso “N”, de 21 años de edad y Antonio “N”, de 23 años, supuestos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación. A los indiciados les aseguraron tres cartulinas con mensajes de un grupo criminal,11 dosis de metanfetamina, cartuchos y guantes de látex con líquido hemático y un vehículo Chevrolet Malibú, color blanco.

También el 9 de febrero una mujer adulta mayor fue localizada sin vida, al interior de una barranca del cerro de la Cruz, al norte de la ciudad de Uruapan; la fallecida estaba reportada como desaparecida y contaba con Alerta Alba y fue identificada como Catalina Morales López, de 81 años de edad. De acuerdo con las autoridades municipales, presentaba impactos de bala.

Otro caso de ese mismo 9 de febrero, fue el de un masculino que vestía ropas de mujer y que fue encontrado asesinado con arma blanca en las inmediaciones de la comunidad indígena de Capacuaro, perteneciente al municipio de Uruapan; la víctima presentaba heridas de arma blanca en el cuello y la cabeza, además de que una de sus manos estaba parcialmente amputada.

El 11 de febrero un ex oficial de Tránsito Municipal, fue asesinado a balazos por fuera del Colegio Nelson Mandela, en la colonia El Colorín de Uruapan; fue identificado como Yair N., de 25 años de edad.

El día 12, sujetos armados asesinaron a balazos a un hombre en la colonia Francisco J. Múgica, al norte de la ciudad de Uruapan; la víctima se encontraba por fuera de una veterinaria, sobre la prolongación de la calle Sinaloa, casi esquina con Flores Magón, a una cuadra de la Calzada Benito Juárez, donde los delincuentes lo acribillaron a tiros.

El sábado 14, una mujer fue asesinada a balazos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan, en la calle República de Cuba, esquina con Jesús Díaz.

El 15, el cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos, se localizó en un camino de terracería ubicado en el Cerro de Las Cruz de Uruapan, en las inmediaciones de la colonia Granjas de Bellavista.

El 17 de febrero un hombre hasta el momento desconocido, fue privado de la vida a balazos por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta, en la colonia Plan de Ayala, al poniente de la ciudad de Uruapan; los homicidas dejaron junto a su víctima, una cartulina acusándolo de ser el asesinado de la menor Jazmín.

El sábado 21 de febrero, fueron asesinadas a balazos Anahí J. P., de 22 años y Josefina M. H., de 20 años, mientras que Arath Ismael M. R., de 19 años, resultó lesionado de bala en un ataque registrado en la tenencia de Toreo El Alto, al poniente del municipio de Uruapan.

El 23 de febrero un hombre perdió la vida al ser agredido a balazos en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo, al poniente de la ciudad, sobre la avenida Adolfo López Mateos, en el lugar conocido como "La Quebradora".

El martes 24, un hombre que laboraba en una gasolinera, fue ejecutado sobre la calzada La Fuente, a un costado de la tienda de autoservicio Aurrerá, en la colonia La Perla; la víctima fue identificada como Alexis R., de 25 años de edad.