Crea la SSP Michoacán nueva unidad de combate a la extorsión en todas sus modalidades

Morelia, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la atención a la ciudadanía y brindar una respuesta más rápida y eficaz ante delitos de extorsión en cualquiera de sus modalidades, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) creó la Unidad Integral para la Atención Ciudadana, enfocada principalmente en la respuesta inmediata a víctimas.

Sobre el particular se informó que dichas unidad especializada, a cargo de la Subsecretaría de Información, Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), tiene como función principal dar respuesta inmediata a casos de extorsión, ya sea directa, telefónica, digital y secuestro virtual, considerado una modalidad de este delito. Para ello, dispone de psicólogos operativos altamente capacitados que ofrecen contención en crisis y activan los protocolos de seguridad correspondientes.

Bajo un esquema de coordinación integral, el despachador gestiona el envío de las unidades operativas mientras el monitorista de videovigilancia localiza el punto de referencia. Al mismo tiempo, el área de análisis consulta fuentes abiertas y cerradas para robustecer la información del usuario y optimizar la intervención en campo.

Dentro de este modelo de operación, la Guardia Civil desempeña un papel fundamental al ejecutar en territorio las acciones operativas derivadas de cada reporte, brindando acompañamiento inmediato a las víctimas y dando seguimiento puntual a cada caso para inhibir este delito. Asimismo, la unidad trabaja de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer la integración de las carpetas de investigación.

Este trabajo coordinado permite ofrecer un servicio eficiente, oportuno y con atención especializada, reduciendo tiempos de respuesta y fortaleciendo la capacidad de reacción institucional.

La Unidad Integral para la Atención Ciudadana opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuenta con 16 elementos especializados. La ciudadanía puede solicitar apoyo a través de la línea de denuncia anónima 089 o mediante la aplicación 911 Michoacán, en el apartado de extorsión.