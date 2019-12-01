Habitantes de Aguililla realizan procesión para pedir por la paz tras recientes hechos de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 16:01:21

Aguililla, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- En medio del ambiente de tensión que se vive en el municipio, habitantes de Aguililla salieron a las calles en procesión con el Santísimo Sacramento para pedir por el cese de la violencia.

La caminata fue encabezada por el obispo de la Diócesis de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, acompañado de sacerdotes y decenas de fieles que recorrieron las principales calles entre oraciones y cantos, elevando plegarias por la paz y la tranquilidad de las familias de Aguililla.

La manifestación de fe concluyó con la celebración de la Eucaristía, donde el obispo hizo un llamado a la reconciliación, a la unidad y a no perder la esperanza ante los momentos difíciles que atraviesa la comunidad.

El acto religioso también se realizó en el marco del 60 aniversario del colegio parroquial, lo que convirtió la jornada en un momento significativo para la población.

Como se recordará, la violencia se recrudeció el pasado 22 de febrero en Aguililla y en la tenencia de Dos Aguas, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ese día, hombres armados ingresaron al municipio y se registraron diversos hechos violentos: quema de vehículos, ataques a la terminal de autobuses y daños en oficinas del ayuntamiento y en una sucursal del Banco del Bienestar.

En los días posteriores, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron operativos para recuperar el control en la zona.

Sin embargo, la preocupación entre los habitantes no ha desaparecido. La Fiscalía General de la República confirmó la entrega del cuerpo de Oseguera Cervantes a sus familiares, lo que ha generado inquietud ante la posibilidad de que su eventual sepultura en el municipio pudiera detonar nuevos hechos de violencia.