Exceso de velocidad causó la salida de camino y volcadura de un tráiler en el Norponiente, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 15:30:34

Querétaro, Querétaro, 28 de febrero de 2026.- El operador de un tráiler, resultó lesionado, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino y volcadura, que se registró en el libramiento Norponiente.

Fue a la altura de Altos de Juriquilla, en dirección a Mompani, en donde la pesada unidad perdió el control, por el aparente exceso de velocidad en el que transitaba.

Al salir del camino y volcar, el tráiler quedó destrozado, por lo que rápidamente, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez en el lugar, paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) realizaron la valoración del operador, determinando que sus heridas no eran graves y no requería traslado a un hospital.

La zona fue abanderada, y se esperó el arribo de la Guardia Nacional, para tomar conocimiento del accidente.