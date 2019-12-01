Líderes mundiales condenan ofensiva de EEUU e Israel contra Irán; potencias llaman a Consejo de seguridad de la ONU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 12:18:27

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- Los líderes de múltiples países demostraron su descontento con la ofensiva conjunta de Estados e Israel en contra de Irán, ante la posibilidad de una escalada en la región.

En ese sentido, la Cancillería de Rusia calificó los ataques contra Teherán como una "peligrosa aventura" que amenaza a Oriente Medio con una "catástrofe".

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan "muerte, destrucción y sufrimiento humano".

Mientras tanto, el primer ministro de Líbano aseguró que su país no aceptará verse "arrastrado" al conflicto con Irán.

"Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y su unidad", declaró Nawaf Salam en la red social X.

A su vez, la Unión Europea pidió "la máxima moderación" a todas las partes y "garantizar la seguridad nuclear”, en una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa .

Emmanuel Macron, presidente de Francia advirtió que la escalada en torno a Irán es "peligrosa para todos" y "debe cesar". También pidió una "reunión urgente" del Consejo de Seguridad de la ONU.

El Gobierno británico instó a evitar que la situación "degenere en un conflicto regional más amplio".

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a "la acción militar unilateral de EU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", pero también "las acciones del régimen iraní".

En contraparte, el primer ministro, Anthony Albanese, mostró su respaldo a la acción estadounidense.

"Desde hace mucho tiempo se reconoce que el programa nuclear iraní constituye una amenaza para la paz y la seguridad mundiales", escribió en X.