Autoridades confirman entrega de restos de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 13:10:36

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- Los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, ya abandonaron las instalaciones del Centro Federal de Investigación Forense de la Fiscalía General de la República (FGR), tras agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios.

A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que el cuerpo del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue reclamado por un representante legal de sus familiares.

Cerca del mediodía, dos carrozas fúnebres abandonaron las instalaciones federales, que se encontraban bajo un fuerte dispositivo de seguridad con presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Cabe señalar que el operativo se realizó bajo resguardo oficial y sin que las autoridades ofrecieran detalles sobre la identidad del cuerpo.

Al poco tiempo, una de las carrozas se detuvo en una funeraria de García López ubicada en General Prim y Versalles, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México.

“El Mencho” fue abatido por personal federal el pasado 22 de febrero durante un operativo para llevar a cabo su captura en el municipio de Tapalpa, Jalisco.