Más obras para Morelia: Adolfo Torres supervisa mejora de drenaje en Lomas del Punhuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:51:05

Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026 .- Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una visita de supervisión a la obra de sustitución de red sanitaria en la calle Nueva Tepeyac, en la colonia Lomas del Punhuato.

Durante el recorrido, Adolfo Torres destacó que actualmente el organismo impulsa más obras de infraestructura que nunca, con el objetivo de reducir rezagos y mejorar la calidad de los servicios que reciben las y los morelianos.

“Seguimos trabajando para que cada colonia tenga servicios dignos y funcionales. Estas obras impactan directamente en la salud, en el entorno y en la calidad de vida de las familias morelianas”, expresó.

La intervención contempla 534 metros de nueva red sanitaria y 64 descargas domiciliarias, acción que beneficiará directamente a 250 habitantes de esta colonia, fortaleciendo las condiciones de saneamiento y el funcionamiento del sistema de drenaje.

Esta obra forma parte del Programa de Saneamiento de Aguas Residuales (PROSANEAR), y representa una inversión de 2 millones 783 mil 198 pesos, recursos destinados a mejorar los servicios básicos y atender necesidades prioritarias de la población.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, administración que ha impulsado una estrategia de inversión en infraestructura hidráulica y sanitaria, para fortalecer los servicios públicos y atender las necesidades de la ciudadanía para hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.