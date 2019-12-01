Más de un año sin hallar cuerpos en el predio "Los Negritos": Comisión de Búsqueda de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 15:57:28

Morelia, Michoacán, a 26 de enero del 2026.– En el predio denominado "Los Negritos", perteneciente al municipio de Villamar, Michoacán, ya no se han ubicado fosas clandestinas, indicó Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Michoacán.

Recordó que, durante trabajos de rastreo por poco más de dos años, se reportó el hallazgo de restos humanos de entre 30 y 40 personas, enterradas de manera clandestina.

"Tenemos prácticamente más de un año sin encontrar cuerpos en 'Los Negritos'", apuntó Tapia Navarrete, quien recordó que recorrieron 136 hectáreas que contempla dicha zona para descartar la ubicación de más cuerpos humanos enterrados en el lugar.

Aclaró que continúa el monitoreo de la zona con equipo especial, "búsquedas tácticas y estratégicas. Por ejemplo, una fosa que ya fue utilizada y de la que ya se exhumó el cuerpo no quiere decir que de repente no nos puedan meter otro cuerpo. Hacemos actividad aleatoria y también volvemos a abrir esas fosas para saber si efectivamente no se encuentran más cuerpos, y seguimos recorriendo el terreno de manera aleatoria".

El 18 de junio del 2022, se localizaron los primeros 6 cuerpos en el predio de "Los Negritos", cadáveres pertenecientes a 4 hombres y 2 mujeres.

Hasta el año 2024, solo 16 cuerpos estaban identificados.