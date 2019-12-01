Más de mil michoacanos impulsarán su economía con nuevos proyectos productivos: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 18:48:06

Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a través del Sistema DIF estatal realizó la entrega de equipamiento para 102 proyectos productivos, desayunadores escolares y espacios alimentarios, que beneficiarán a más de mil personas de 78 municipios y seis comunidades con autogobierno, contribuyendo a la creación de fuentes de autoempleo y la generación de ingresos para las familias.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la diversidad de los apoyos entregados, los cuales están diseñados para transformar el talento de los ciudadanos en fuentes de ingresos sostenibles.

“Como ustedes pueden observar, hay desde apiarios para la producción de miel, panaderías, máquinas de coser, revolvedoras, equipo para estéticas”, señaló Ramírez Bedolla tras referir que a través del Sistema DIF se impulsa la creación de los microemprendimientos, mismos que permiten que familias enteras y comunidades logren el autoempleo.

Resaltó que el DIF del Gobierno estatal brinda acompañamiento permanente a todos los municipios de la entidad, atendiendo las principales necesidades como el suministro de alimentos para niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad.

El gobernador puntualizó que la institución cuenta con un presupuesto etiquetado de mil millones de pesos, destinado exclusivamente a la atención directa de la población más desprotegida, con un énfasis especial en el bienestar de las infancias michoacanas.

Mientras que la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga detalló que estos proyectos representan una oportunidad para quienes ya tienen el conocimiento, la experiencia y sobre todo la determinación de salir adelante, brindado una herramienta para fortalecer su bienestar y para impulsar la economía de sus comunidades.

“Porque cuando hablamos de bienestar, no hablamos solo de cifras, datos o programas, hablamos de familias, de sueños y de oportunidades que cambian destinos. Estoy convencida de que los grandes resultados se alcanzan cuando caminamos juntas y juntos” manifestó la titular del DIF.

Asistieron al evento, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, coordinadora de Comunicación; Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; Elías Ibarra Torres, secretario de Salud; Francisco Ramírez Flores, secretario de Contraloría; Andrea Janet Serna Hernández, secretaria de Bienestar, así como beneficiarios de los municipios.