Más de mil docentes de la UMSNH beneficiados con el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico

Morelia, Michoacán, a 09 de septiembre de 2025.- Más de mil docentes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) han sido beneficiados a través del Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, que ha impulsado la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, precisó el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, se ha visto reflejado con aproximadamente ocho mil horas y más de mil 700 materias asignadas de forma definitiva a las y los profesores.

La rectora Yarabí Ávila indicó que estos resultados son producto del trabajo que se ha realizado desde la administración central en coordinación con las y los directores y con las maestras y maestros, “que hacen grande a la Universidad, que hacen fuerte a la Universidad y que lógicamente tiene un impacto en nuestros estudiantes y que gracias a ello, podemos seguir formando profesionistas que vayan a tocar las puertas y que éstas se abran, precisamente porque han tenido una excelente preparación en cada una de sus dependencias académicas”.

En este sentido, afirmó que, lo que se busca es generar justicia a las y los docentes, tras destacar que un gran número de facultades se han sumado a este trabajo para poder seguir avanzando, y en algunas otras es necesario continuar impulsando estas acciones.

Por su parte, el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, indicó que desde el inicio de la gestión de la rectora Yarabí Ávila, uno de los temas primordiales que instruyó revisar fue el de las profesoras y profesores y los diferentes tipos de contrataciones, entre ellos aquellos docentes de Asignatura “B”.

En este sentido, precisó que, se puso en marcha el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, mediante el cual, las materias de Asignatura “B” interinas transitan a ser materias definitivas, con el objetivo de que las y los profesores logren las 20 horas definitivas en cada semestre para que puedan lograr una promoción de tiempo completo, al referir que incluso había docentes que tenían hasta 15 o 18 años esperando un concurso de forma definitiva.

“Al día de hoy llevamos más de mil profesores beneficiados, que se ve reflejado con aproximadamente ocho mil horas y más de mil 700 materias asignadas de forma definitiva, esto genera muchos beneficios para la administración, para las dependencias y para los docentes”.

El funcionario, afirmó que, lo anterior permite tener un mejor orden administrativo y financiero, en tanto a las y los maestros les da certeza laboral en la parte de la seguridad social, y a su vez permite que las y los estudiantes tengan a sus profesores desde el inicio del semestre, entre otros beneficios para la institución.