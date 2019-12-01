Más de 692 mdp recuperados gracias al diálogo y la conciliación laboral en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Desde su creación en 2022, el Centro de Conciliación Laboral de Michoacán (CCL) ha facilitado acuerdos justos entre personas trabajadoras y empleadoras por un monto histórico superior a los 692 millones de pesos, consolidándose como una herramienta eficaz para la justicia laboral en el estado.

El titular del CCL, Andrés Medina Guzmán informó, en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que esta cifra representa prestaciones, finiquitos e indemnizaciones justas que garantizan la estabilidad económica de miles de familias michoacanas. A través del modelo de conciliación prejudicial, el Centro ha resuelto conflictos de forma rápida, gratuita y efectiva, evitando juicios desgastantes y costosos.

“Se han recibido más de 35 mil solicitudes de conciliación y se ha brindado atención a más de 135 mil personas en todo el estado. Este resultado consolida un modelo eficaz que prioriza el entendimiento entre las partes y la construcción de acuerdos voluntarios”, destacó el funcionario estatal.

Con estos resultados, Michoacán refrenda su compromiso con la paz laboral y la certeza jurídica para las personas trabajadoras y empleadores, y demuestra que la conciliación es la vía más corta y eficiente hacia la justicia.

La dependencia hace un llamado a la población para que se acerque a las delegaciones en Morelia, Uruapan y Zamora, o a las oficinas de apoyo en Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Sahuayo, a fin de recibir atención presencial gratuita, o bien presentar su solicitud en línea a través del sitio web oficial https://cclmichoacan.gob.mx/