Más de 600 mujeres participan en el encuentro “Mujeres Unidas 8M” con Dayana Pérez en Salvador Escalante
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 17:50:38
Salvador Escalante, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de Salvador Escalante llevó a cabo el encuentro “Mujeres Unidas”, una jornada dedicada al fortalecimiento, la reflexión y el acompañamiento entre mujeres del municipio.

El evento reunió a más de 600 mujeres quienes participaron en diversas actividades y talleres diseñados para generar espacios de diálogo, aprendizaje y reencuentro, reconociendo el papel fundamental de las mujeres en la construcción de comunidades más justas y solidarias.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó la capacidad, resiliencia y liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, subrayando que su participación es clave para seguir transformando la realidad de las familias y las comunidades.

“Las mujeres somos capaces de liderar, de resolver y de construir. Cuando una mujer llega a un espacio de decisión, abre camino para muchas más”, expresó.

El encuentro contó con la presencia de diversas autoridades y personalidades, entre ellas la diputada Vanessa López, la regidora Diana Bermúdez, el regidor Gerardo Saucedo, la presidenta honoraria del DIF Municipal, Angélica Mendoza, así como Mirna Janeth Garza Barriga, secretaria de la Mujer del Partido Verde Ecologista en Michoacán.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando espacios de participación, capacitación y acompañamiento para las mujeres, promoviendo acciones que contribuyan a su bienestar, desarrollo y empoderamiento.

