Más de 51 mil universitarios recibirán beca Gertrudis Bocanegra del Plan Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 15:29:55
Ciudad de México, 8 de enero de 2026.- El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ya generó los primeros resultados con el registro de 51 mil 020 universitarios que, a partir de febrero, recibirán la beca Gertrudis Bocanegra impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ayudar con gastos de transporte a los estudiantes, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal compartió que los resultados del registro de la convocatoria fueron confirmados por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo durante la reunión de trabajo con la presidenta para revisar los avances del Plan Michoacán en Palacio Nacional. 

Recordó que las becas económicas serán de mil 900 pesos bimestrales que se depositarán a partir de febrero próximo a través de tarjetas bancarias a entregarse a cada beneficiario.

El objetivo es evitar que los universitarios abandonen sus estudios por falta de recursos económicos, por lo que este apoyo coadyuvará para que continúen su preparación profesional y se alcancen sus metas.

