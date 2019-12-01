Morelia, Michoacán, 28 de noviembre de 2026.- El color de los textiles, el trabajo del barro, la madera tallada, las fibras y otras expresiones del arte popular michoacano se darán cita en Zamora, donde más de 500 artesanas y artesanos de 54 comunidades compartirán sus creaciones y saberes en el Tianguis Artesanal de Occidente, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que este encuentro que se llevará a cabo del 10 al 20 de diciembre, reunirá 16 ramas artesanales, representativas de una herencia cultural que se conserva en los talleres familiares y se transmite de generación en generación. La sede será el Centro Cultural Casona Pardo, que abrirá sus puertas para mostrar la diversidad de técnicas, materiales y formas de creación que distinguen a los pueblos de Michoacán.

La celebración comenzará con un desfile artesanal en el que participarán 54 contingentes que recorrerán las principales calles de Zamora, acompañados de música, danzas, vestimentas tradicionales, entrega de obsequios a los espectadores y expresiones propias de cada comunidad. Al llegar a la sede del encuentro, se reconocerá a las comitivas más originales con una bolsa de 20 mil pesos en premios.

Bedolla resaltó que, además de ser un escaparate para el patrimonio cultural del estado, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer la economía de las familias creadoras y la actividad turística de la región. Para esta edición se espera una derrama económica de 14 millones de pesos, cuatro millones más que en su primera edición, así como una ocupación hotelera del 100 por ciento en Zamora y la llegada de más de 20 mil visitantes, quienes podrán conocer de primera mano la riqueza artesanal del estado.

Como parte de las actividades se realizará la tercera edición del Concurso Artesanal, con una muestra de 800 piezas que pondrán de manifiesto la destreza, creatividad y dominio de las técnicas tradicionales. Se entregarán 109 premios, con una bolsa total de 720 mil pesos, para reconocer el trabajo de quienes mantienen vivos los oficios que forman parte de la identidad de Michoacán.