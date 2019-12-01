Más de 482 mdp para el campo; avanza pago a productores de maíz en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 12:44:14

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que continúa el avance en la dispersión de los incentivos para productores de maíz blanco correspondientes al ciclo Primavera-Verano 2025, garantizando el pago para todas y todos aquellos que están inscritos en este esquema de apoyo.

La Federación ha liberado seis listados de beneficiarios, con un total de 8 mil 530 productores atendidos, que representan 508 mil 347 toneladas de maíz incentivadas y una inversión federal de 406 millones 678 mil 163 pesos.

Por su parte, el Gobierno de Michoacán ha complementado estos apoyos con una aportación de 76 millones 252 mil 155 pesos, correspondiente al incentivo estatal de 150 pesos por tonelada, para una dispersión conjunta superior a 482.9 millones de pesos.

Este esquema de incentivos contempla un apoyo de 950 pesos por tonelada, integrado por 800 pesos aportados por la Federación y 150 pesos adicionales del Gobierno de Michoacán, dirigido a productores que comercializaron su cosecha fuera del esquema de Precios de Garantía.

La Sader reiteró que los pagos continuarán realizándose conforme la Federación emita y valide nuevos listados de beneficiarios, con el compromiso de cubrir al total de productores registrados en el programa.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su respaldo al sector agrícola, fortaleciendo la comercialización del maíz, la economía de las familias productoras y la soberanía alimentaria del estado y del país.