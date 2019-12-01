Más de 300 mil pañales entregados con la caravana “Jalo por las Mamás”

Morelia, Michoacán, 18 de octubre de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) ha entregado 313 mil pañales a través de la caravana “Jalo por las Mamás”, que ha recorrido más de 16 municipios para apoyar la economía de las michoacanas y contribuir al cuidado de las infancias.

Esta estrategia acerca apoyos que ayudan a reducir el gasto cotidiano de las familias, especialmente en los hogares donde las mujeres asumen las tareas de crianza y cuidado, y permite establecer un diálogo directo sobre sus necesidades.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González, destacó que el cuidado debe asumirse como una responsabilidad compartida entre las mujeres, los hombres, las instituciones y la comunidad, para que las mujeres también cuenten con tiempo y oportunidades para estudiar, trabajar y desarrollar sus proyectos de vida.

Por ello, las entregas se acompañan de charlas sobre el sistema de cuidados y la igualdad entre mujeres y hombres, con el propósito de promover una distribución equitativa de las tareas dentro de los hogares.

Con “Jalo por las Mamás”, la Seimujer fortalece su presencia en los municipios y comunidades de Michoacán, mediante acciones que vinculan el apoyo a la economía familiar con el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidados.