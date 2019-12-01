Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:25:19

Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.– El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que a la fecha se han erogado 291 millones 752 mil 595 pesos por concepto de pago de derecho de vía para la construcción del segundo anillo periférico de Morelia.

El encargado de la política interna del estado destacó que se ha avanzado de manera permanente en los procesos administrativos y legales, garantizando el respeto a los derechos de los propietarios y brindando certeza jurídica sobre la posesión de los terrenos donde se desarrolla esta importante obra de infraestructura vial.

Precisó que, en lo correspondiente al segmento uno, únicamente se encuentran pendientes de pago tres predios, cuyos trámites ya fueron realizados, por un monto de 2 millones 409 mil 583 pesos.

Asimismo, detalló que existen nueve predios cuyos propietarios no han aceptado el pago correspondiente, por un monto global de 3 millones 245 mil 420 pesos.

Zepeda Villaseñor reiteró que el Gobierno de Michoacán mantiene abiertos los canales de diálogo con las y los propietarios, al tiempo que continúa con los procedimientos establecidos en la legislación vigente.

El secretario de Gobierno subrayó que la administración estatal seguirá avanzando con estricto apego a la legalidad, privilegiando los acuerdos y garantizando la certeza jurídica necesaria para la ejecución de una de las obras de infraestructura vial más importantes para la capital michoacana.