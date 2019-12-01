Más de 20 mil personas mejoran su calidad de vida con lentes gratuitos en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 12:37:48

Morelia, Michoacán, 23 de Marzo, 2026.– Ver mejor también es vivir mejor. En Morelia, más de 20 mil personas han logrado mejorar su calidad de vida gracias a la entrega de lentes gratuitos impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio, encabezado por su dirigente municipal, Chris Jaramillo, a través del programa “VerDeVerdad”.

Esta iniciativa, que no representa ningún costo para las personas beneficiarias, tiene como propósito contribuir a la salud visual de la población, acercando apoyos esenciales directamente a sus entornos, especialmente en zonas donde más se requieren.

El programa “VerDeVerdad” se distingue por su cercanía con la gente, al recorrer colonias y comunidades para facilitar el acceso a este beneficio, evitando traslados y eliminando barreras económicas.

“En el PVEM Morelia creemos en una política cercana y con resultados. ‘VerDeVerdad’ es un claro ejemplo de que se pueden llevar apoyos sin costo directamente a las colonias, atendiendo de manera real las necesidades de la ciudadanía”, destacó Chris Jaramillo, dirigente municipal del PVEM en Morelia.

Asimismo, reconoció el respaldo del dirigente estatal del PVEM en Michoacán, Ernesto Núñez, cuyo apoyo ha sido fundamental para fortalecer e impulsar este programa en beneficio de las y los morelianos.

El PVEM en Morelia reitera su compromiso de continuar fortaleciendo acciones sociales, con el objetivo de generar bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos.