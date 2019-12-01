Más de 150 jóvenes participan en Maratón Anticorrupción

Morelia, Michoacán, 29 de octubre de 2026.- Jóvenes provenientes de la Universidad Vasco de Quiroga, Universidad Montrer, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad de la Ciénaga, Universidad del Valle de Atejamac (UNIVA) y la Universidad Latina de América participaron del primer Maratón Anticorrupción, un espacio para fortalecer los conocimientos, habilidades y competencias técnicas sobre cultura de la integridad, transparencia y participación ciudadana en la prevención y combate a la corrupción.

Este evento organizado por el Sistema Estatal Anticorrupción en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán A.C, se llevó a en el marco del Programa de Sensibilización y Capacitación Interinstitucional Anticorrupción 2026 y contó con la participación de estudiantes provenientes de municipios como Morelia, Zamora, Paracho, Hidalgo, Turicato, Uruapan, Villa Madero, Tacámbaro, Puruándiro, Zinapécuaro, San Juan Nuevo, Tarímbaro, Apatzingán, Huandacareo, Churumuco, Maravatío, Sahuayo, Quiroga, Zacapu, Coeneo y de los estados de Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Chiapas.

Durante la inauguración, los titulares de las instituciones que integran el Comité Coordinador del SEA: Auditoría Superior de Michoacán, Secretaría de Contraloría, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Poder Judicial y Tribunal en materia Anticorrupción y Administrativa, así como la Secretaría Ejecutiva del SEA, coincidieron en la importancia de sumar a las juventudes a la prevención y control de la corrupción, al tiempo de que los incentivaros a ejercer y cuidar su Derecho Humano a una Vida Libre de Corrupción.

Para esta actividad, se registraron 25 equipos que recibieron sesiones de capacitación en conocimientos y competencias técnicas relacionadas con la materia, además se les brindaron herramientas para el desarrollo de liderazgos juveniles en el combate a la corrupción y el desarrollo de proyectos ciudadanos de denuncia, transparencia y participación colectiva.

Los ganadores de este maratón, por decisión de los jurados calificadores fueron los siguientes: primer lugar a los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría de la UMSNH, segundo lugar para los estudiantes de Derecho de la UVAQ y tercer lugar para los estudiantes de Derecho y Contaduría de la UNIVA Zamora.

Con este tipo de eventos, el Sistema Estatal Anticorrupción fortalece su compromiso con la generación de espacios públicos que promuevan mecanismos de prevención y control de la corrupción en Michoacán.