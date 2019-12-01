Más de 100 adultos mayores aprenden a usar la App Qrobus: Cuanalo Santos

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- Como parte del programa Voy Contigo que busca promover una movilidad solidaria y accesible, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) Gerardo Cuanalo Santos, informó que se han realizado siete capacitaciones dirigidas a personas adultas mayores con el objetivo de que aprovechen y conozcan los beneficios que ofrece la App Qrobus; desde la consulta de rutas, los métodos de pago, hasta la planeación de sus traslados de manera sencilla y segura.

El titular de la AMEQ destacó que, estas capacitaciones fueron el resultado de una solicitud de los mismos usuarios, quienes refirieron no conocer cómo funcionaba la aplicación, lo que a la fecha ha promovido la capacitación de alrededor de 100 adultos mayores, fortaleciendo así su autonomía y su inclusión en el sistema Qrobus.

Asimismo, Cuanalo Santos refirió que a través de reuniones se está impulsando la iniciativa Adultos Mayores en Movimiento, para dar a conocer los derechos que tienen, tales como acceso preferente a los primeros lugares del autobús, posibilidad de ascender y descender en puntos solicitados, siempre que sean zonas seguras, así como el apoyo de los operadores en caso de requerir asistencia.

“Estamos muy contentos porque hemos trabajado de manera muy fuerte con este programa Adultos Mayores en Movimiento, además hemos logrado tener acercamiento con más de 100 adultos mayores a los que hemos capacitado muy claramente para utilizar la aplicación Qrobus”, mencionó.

Finalmente, el titular de la AMEQ aseguró que estas estas acciones refuerzan el compromiso de promover una movilidad incluyente para todas personas usuarias, lo que contribuye a garantizar un servicio más humano y empático.