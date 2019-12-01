Más de 10 mil habitantes beneficiados con nueva carretera Tingüindín–Tacátzcuaro: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 14:15:25
Tingüindín, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación de la carretera Tingüindín–Tacátzcuaro, la cual comprende 5.8 kilómetros en beneficio de 10 mil 600 habitantes de la región. 

Detalló que en los trabajos efectuados, se invirtieron alrededor de 30 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, lo cual es posible derivado de un manejo ordenado, responsable y transparente de las finanzas del Gobierno estatal. 

Resaltó que desde el inicio de la presente administración se ha invertido en la intervención de la carretera a Los Reyes y a Jacona, además de la rehabilitación con concreto hidráulico de un bulevar en la cabecera municipal. 

El mandatario resaltó la importancia de estas inversiones las cuales benefician el comercio, los productos agropecuarios, las berries, el aguacate y la producción agrícola en general de esta región. 

En tanto que, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, destacó que se llevaron a cabo labores de construcción de cunetas, recuperación y estabilización de base hidráulica, nueva carpeta asfáltica así como colocación de señalamientos horizontal y vertical. 

Acompañaron al gobernador Glenda Mendoza Cruz, presidenta municipal de Tingüindín; Blanca María Ibarra Ochoa, presidenta municipal de Cotija; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Noé Natividad Cruz, jefe de tenencia de Tacátzcuaro, así como habitantes y autoridades del municipio.

