Más caminos rurales rehabilitados en Morelia

Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2026.- Para el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es primordial la seguridad de las y los morelianos, por ello, a través Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Saderm), se avanza con la rehabilitación de más caminos en la zona rural.

Roberto Carlos López García, titular de la Saderm, subrayó que esta acción permite tener mejores accesos y brinda una mejor movilidad y conectividad para las y los habitantes del área rural de Morelia, lo cual genera una mayor seguridad y productividad al acortar los tiempos de traslado de una comunidad a otra.

"Desde el Ayuntamiento, reafirmamos nuestro compromiso de atender las necesidades del campo moreliano, con mayor infraestructura que favorece el desarrollo económico de las y los habitantes de las comunidades de las 14 tenencias de Morelia", señaló.

El funcionario detalló que se ha intervenido con mejora territorial, acarreo de material, rastreo, cuneteo y revestimiento de caminos en las tenencias de Atécuaro, Santa María de Guido, San Nicolás Obispo y Jesús del Monte, así como en la localidad de la Cofradía la colonia López Mateos, tenencia Morelos y en el panteón de Tiripetío.

En lo que va de la presente administración municipal del 2024-2027, hasta el momento se han rehabilitado más de 361,600 kilómetros de caminos, y se han intervenido 251 hectáreas en mejora parcelaria; además de la rehabilitación de 70 ollas agrícolas y más de 11 kilómetros de limpieza de ríos y drenes en la zona rural y suburbana de Morelia.

Cabe mencionar que el territorio rural de Morelia abarca el 73% del municipio, y representa una gran actividad productiva en cada una de las 14 tenencias, generando ingresos y desarrollo en la economía local de las familias.

De esta forma, el Ayuntamiento que encabeza Alfonso Martínez Alcázar trabaja todos los días por una zona rural mejor conectada y caminos rehabilitados, lo que se traduce en mayores oportunidades de crecimiento y bienestar para las y los morelianos.