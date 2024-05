Mary Carmen Bernal agradece y reconoce a hombres y mujeres por su apoyo

Zitacuaro, Michoacán, a 29 de mayo de 2024.- Al llegar al día 90 de campaña, la candidata a Diputada Federal, Mary Carmen Bernal Martínez, reconoció las muestras de apoyo recibidas durante este periodo, "quiero agradecer a los habitantes del Distrito 03 con cabecera en Zitácuaro. Su amor, su cariño y su confianza".

Añadió, "porque gracias a su apoyo he sido Diputada Federal, una gran tarea que ustedes le han dado a una servidora, que me han encomendado desde 2018 y no tengo más que agradecer por esta oportunidad", externó la candidata por Morena, PT y PVEM.

Mary Carmen señaló que es momento de decisiones, "el pueblo tiene que decidir, si quiere continuidad o quiere regresar al pasado y el pueblo de México está convencido que queremos continuidad, que quiere transformación de mano de la Doctora Claudia Sheinbaum", puntualizó.

"La Cuarta Transformación se inscribe con el Pueblo de México, pero se construye en el Congreso de la Unión, se construye con la Cámara de Diputadas y Diputados y en el Senado de la República. El pueblo ya decidió y el pueblo quiere que continúe este gran proyecto de transformación", aseguró Mary Carmen Bernal.